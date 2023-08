Venezia, confiscati oltre 30 milioni di euro per frode all’Iva

VENEZIA (ITALPRESS) – Beni mobili e immobili, terreni, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro sono stati confiscati in base a un provvedimento del gip del Tribunale di Roma eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia. Coinvolti una società con sede a Roma e il suo amministratore di fatto residente in provincia di Milano.

