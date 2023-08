Un nuovo intervento per il contrasto allo spaccio di droghe è avvenuto la sera dell’11 agosto quando i Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno intercettato uno scooter con il solo conducente a bordo che si è dato alla fuga, abbandonando il mezzo e scappando a piedi per i campi.

Quel giorno, poco dopo le 20.00, i militari stavano pattugliando le aree rurali del comune di Scandolara Ripa d’Oglio e lungo la SP 67 hanno notato la presenza di uno scooter, già visto in zona notata in passato e in uso a frequentatori della zona, con a bordo il solo conducente che ha girato in una strada laterale in un’area spesso frequenatata da assuntori di stupefacenti.

I militari hanno imboccato la stessa strada di campagana e hanno visto che il mezzo si era fermato. Si sono avvicinati per procedere al controllo, ma, quando l’uomo ha visto gli uomini dell’Arama, è scappato a tutta velocità a bordo dello scooter per i campi che costeggiano il fiume Oglio, al fine di sottrarsi al controllo.

I carabinieri hanno provato a inseguirlo, ma ha preso delle strade di campagna non accessibili ai veicoli. Poco dopo i militari hanno trovato lo scooter parcheggiato e nascosto dietro alcune siepi e lo hanno controllato.

Attraverso le banche dati hanno verificato che non era rubato ed era intestato a un uomo della provincia di Brescia, accertando che era sprovvisto di copertura assicurativa.

Il veicolo è stato sequestrato per la mancanza di assicurazione e il proprietario del mezzo sarà sanzionato amministrativamente anche per la velocità non adeguata e il mancato arresto all’alt.

