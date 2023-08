Come ogni anno sono stati numerosi i cremonesi a voler seguire la tradizione e, nonostante il caldo, a prendere parte alla Festa della Madonna del Po, che si svolge come sempre a Ferragosto, in occasione della solennità dell’Assunta.

Come ogni anno, la statua della Madonna di Brancere, regina e patrona del Po, è stata al centro di questa importante giornata. A partire dalla messa solenne in Cattedrale, presieduta dal vescovo Antonio Napolioni. Al termine, l’effige è stata trasferita alla società canottieri Flora, da dove ha preso il via la processione fluviale, con la benedizione di tutte le società rivierasche.

I vogatori delle varie canottieri hanno accompagnato la statua via fiume fino al Lido Ariston, insieme alle autorità. Giunta a Brancere la processione ha reso omaggio ai defunti delle alluvioni del Po, con il lancio di una corona di fiori.

L’effige è stata quindi portata in processione verso il luogo della celebrazione eucaristica, oltre l’argine, trasmessa in diretta su Cremona1.

Ma il pomeriggio di Ferragosto per le canottieri è stato anche occasione per momenti di ritrovo e di festa, di grigliate e allegria, in fuga dal caldo estivo. Come al Dlf, dove i soci si sono rinfrescati con un’anguriata, e dove il giocatore della Cremonese, Ciofani, ha fatto da testimonial dei giochi d’acqua con i bambini.

© Riproduzione riservata