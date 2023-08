Caos e strada chiusa lungo la strada bassa per Casalmaggiore, tra Quattro Strade e Forcello, dove un’autocisterna che trasportava siero di latte si è ribaltata in orizzontale in mezzo alla strada. Fortunatamente il conducente ne è uscito illeso, ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto mettere in sicurezza il mezzo, che stava sversando carburante all’esterno. Problemi anche con la viabilità, in quanto la strada è rimasta completamente sbarrata e quindi non percorribile. La Polizia Locale e i Carabinieri hanno quindi dovuto gestire ogni problematica, deviando il traffico, in attesa di un’autogrù che possa rimuovere il camion.

