Sospiro dice addio a Severino Aimi, tenente colonnello dei carabinieri in pensione. Aveva 76 anni. In paese, Aimi, dove ha vissuto per tutta la sua carriera con la famiglia, era molto conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e professionali. Dopo la scuola ufficiali era diventato comandante del gruppo elicotteristi di Orio al Serio e poi a Pratica di Mare e aveva preso parte a numerose missioni sia in Italia che all’estero.

© Riproduzione riservata