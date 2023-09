Altro caso di infezione da Dengue a Cremona. L’ha comunicato la Direzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS Val Padana al Comune questa mattina, 5 settembre. Si tratta di un caso asintomatico. La persona infettata, residente in altra provincia, lavora nel centro cittadino, nei pressi di piazza Roma e pertanto il Sindaco, anche se il contagio potrebbe essere avvenuto altrove, ha disposto a scopo preventivo, l’attivazione delle procedure di disinfestazione straordinaria in un raggio di 200 metri dal luogo presunto d’infezione: è quanto prevede il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 20202-2025 e secondo gli specifici protocolli operativi di ATS Val Padana e di Regione Lombardia.

Le operazioni, che saranno attuate dalla ditta Fema s.r.l., avverranno mercoledì 6 settembre a partire dalle ore 0.5.00 presso i giardini pubblici di piazza Roma e saranno estesi a tutte le aree di proprietà comprese nel raggio di 200 metri dal luogo in cui si è manifestato il caso.

Gli interventi consistono in un trattamento adulticida su suolo pubblico e privato (porta a porta), in un trattamento larvicida nei potenziali focolai inamovibili presenti nella zona oggetto di intervento e nella rimozione dei potenziali focolai larvali (sottovasi, bidoni,ecc.).

Ai residenti nel raggio di intervento è richiesto di consentire agli operatori incaricati, che saranno accompagnati da un agente della Polizia Locale, di accedere all’interno dell’area di proprietà per consentire l’esecuzione degli interventi di disinfestazione da parte degli addetti della ditta.

Nei giorni successivi, in collaborazione con ATS, saranno messe in atto tutte le azioni di monitoraggio previste dagli appositi protocolli operativi.

L’operazione sarà coordinata dal Comando della Polizia Locale e dall’Ufficio Ecologia del Comune. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Ecologia, tel. 0372 407630.

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre, saranno intensificati gli interventi di disinfestazione già avviati dal mese di maggio. In particolare è previsto un intervento larvicida in tutto il territorio comunale, in programma venerdì 8 settembre, ed interventi adulticidi nelle scuole e presso alcune aree verdi della città a completamento dell’intervento avviato i giorni scorsi.

Sul sito del Comune, a questo link https://www.comune.cremona.it/node/421590, sono disponibili informazioni in merito ai comportamenti da adottare, nonché una locandina del Ministero della Salute con informazioni per contrastare la proliferazione delle zanzare

