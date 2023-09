Gianluigi Buffon ha debuttato ieri come nuovo Capo Delegazione Azzurro. Al suo fianco c’era il Presidente Federale Gabriele Gravina. Il recordman di presenze (176) con la maglia della Nazionale ha risposto alle domande dei giornalisti e ha citato il suo predecessore Gianluca Vialli. Il ricordo del campione cremonese è ancora vivo nell’ambiente Azzurro.

“Il ricordo di Gianluca è immenso e bellissimo, perché avevamo un rapporto straordinario anche fuori dal campo – ha detto Buffon -. Aver la presunzione di poter essere da subito al pari di Vialli o poter raggiungere i suoi livelli penso che sarebbe sbagliato, perché ognuno di noi ha un proprio passato e ha un proprio percorso. Venire qui cercando di riproporre un Gianluca Vialli penso che sarebbe sbagliato perché non ne sarei all’altezza”.

Al fianco del nuovo c.t. Luciano Spalletti, Buffon darà il suo contributo per riportare in alto l’Italia. Nel ricordo di Gianluca Vialli.

m.m.

