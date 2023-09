Boom di presenze all’incontro organizzato dall’IIS “L. Einaudi”, per presentare alle famiglie dei “primini” i corsi per il potenziamento delle competenze di base, finanziati con i fondi del Pnrr. Si parte Lunedì 7 settembre. Più di centocinquanta genitori hanno accolto l’invito, obbligando ad aggiungere posti a sedere all’ultimo momento e ad improvvisare due riunioni di mezz’ora ciascuna, per permettere a tutti di accedere all’aula magna.

A fare gli onori di casa, la preside Nicoletta Ferrari e le vicarie Federica Gaboardi e Paola Galimberti, che hanno illustrato il progetto nei dettagli. Si partirà con Francese, Inglese, Tedesco e Matematica, risultata la materia più gettonata. Successivamente, verranno attivati Italiano ed Informatica, affidati ad esperti esterni.

Dieci le ore di ogni modulo propedeutico, il cui obiettivo consiste nel riallineamento formativo degli studenti in ingresso. La novità risiede nell’approccio didattico alternativo, che utilizzerà problem solving, fumetti ed altri strumenti non convenzionali. Per gli iscritti, è previsto il rimborso della pausa pranzo, fino ad un massimo di sette euro, in quanto l’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso la sede di via Bissolati 96. Farà eccezione la prima settimana di scuola: l’orario provvisorio ridotto delle lezioni consentirà infatti di anticipare le attività alle 13.

