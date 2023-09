E’ stato ascoltato oggi negli uffici della Questura il 46enne che ieri sera poco dopo le 22 è stato aggredito in Piazza Roma e ferito al volto da un nordafricano con il coccio di una bottiglia di birra. Agli agenti della Squadra Mobile che stanno indagando, l’uomo ha confermato di conoscere il suo aggressore, che gli si era avvicinato insieme ad altri connazionali mentre stava entrando in gelateria.

La vittima ha raccontato che lo straniero gli aveva chiesto una sigaretta e che lui gli aveva risposto che non ne aveva. Dopodichè i due hanno cominciato a discutere per futili motivi per poi venire alle mani, spintonandosi a vicenda. E’ stato allora che il nordafricano ha rotto la bottiglia di birra che aveva in mano e con il coccio ha ferito il 46enne al viso. Infine la fuga dell’aggressore e dei suoi compagni, il tutto sotto gli occhi attoniti di numerosi testimoni, compresi alcuni ragazzini che stavano mangiando un gelato. Un’azione durata una manciata di secondi.

Qualcuno ha poi chiamato i soccorsi e il 46enne è finito in pronto soccorso in codice verde con ferite al viso e con un dente scheggiato. Gli investigatori guidati dal dirigente Marco Masia hanno già sentito vari testimoni e iniziato a visionare le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza del centro cittadino per avere a disposizione un quadro completo dell’accaduto. L’aggressore ha le ore contate.

Sara Pizzorni

