(Adnkronos) – Novak Djokovic in semifinale nel tabellone del singolare maschile dell’US Open 2023. Il serbo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone, per 6-1, 6-4, 6-4 in 2h34′. Djokovic attende ora il vincente del derby americano tra Frances Tiafoe, testa di serie numero 10, e Ben Shelton.