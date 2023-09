Proseguono dopo lo stop agostano i gazebo di Fratelli d’Italia tra i vari quartieri della città. Sarà la volta del quartiere Castello, in piazza Fiume, dalle ore 9 alle ore 12.

Oltre al consueto momento di confronto con i cremonesi, e alla possibilità di potersi tesserare e sostenere il partito del Premier Meloni, vi sarà l’opportunità di mettere per iscritto suggerimenti e criticità attinenti al quartiere e alla città in generale.

Un modo per partire realmente dal basso nella costruzione del programma di governo della città per le prossime elezioni amministrative.

Non si ferma quindi questa iniziativa ormai biennale che ci ha portato a contatto con tante realtà della nostra città per meglio conoscere i cittadini cremonesi e le peculiarità delle tante piccole comunità del capoluogo.

