Il Teatro Ponchielli propone anche per la Stagione settembre / dicembre 2023 l’iniziativa “Il Teatro in movimento”, nata dall’idea di “portar” fuori il Teatro e di far conoscere la Stagione d’Opera e musica del Teatro alla Provincia. Il Teatro che esce dalla città ed entra in altri luoghi di cultura e di conoscenza. Un Teatro che si fa itinerante, che vuole raccontare e raccontarsi e incuriosire il pubblico.

Cinque appuntamenti, ad ingresso libero, per scoprire attraverso ascolti musicali di arie e curiosità musicali svelate da Lorenzo Del Pecchia (segretario artistico musicale del Teatro), alla scoperta dei titoli in cartellone e della messinscena.

PROGRAMMA

– Lunedì 18 settembre, ore 21.00

Centro Culturale Comunale di Pizzighettone, via Garibaldi 18

– Martedì 19 settembre, ore 18.30

Biblioteca di Isola Dovarese (Sala Consiliare) – via Matteotti 1

– Venerdì 22 settembre, ore 18.00

Biblioteca del Centro Culturale “Don Florindo Caserini” di Grumello Cremonese – via Marconi 4

– Lunedì 25 settembre, ore 20.30

Cinema Teatro SOMS di Torre de’ Picenardi – via Garibaldi 31A

– Lunedì 2 ottobre, ore 17.30

Biblioteca Comunale “Andrea Torresano” di Asola (MN) – Via Ziacchi 4

