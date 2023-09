Incendio aeroporto Catania, 7 indagati tra cui vertici scalo

(Adnkronos) – Ci sono i primi indagati per l’incendio scoppiato lo scorso 16 luglio all’aeroporto di Catania. La Procura di Catania ha notificato nei giorni scorsi, ma la notizia si è appresa solo oggi, gli avvisi di garanzia ad almeno sette persone, tra cui i vertici della società di gestione dello scalo, la Sac. Si tratta di “un atto dovuto”, come fanno sapere fonti del Palazzo di giustizia etneo. Per potere permettere di eseguire “degli atti irripetibili” alla presenza dei legali.

Tra gli indagati anche l’amministratore delegato, Nico Torrisi. “Io ho piena fiducia nella magistratura” dice all’Adnkronos Torrisi. “L’avviso di garanzia per l’incendio dell’aeroporto di Catania è solo un atto dovuto a nostra garanzia, perché sono stati fatti accertamenti irripetibili”. Con Torrisi sono indagate almeno altre sei persone, tra cui il responsabile della sicurezza Giancarlo Guarrera. “Spero che venga fatta al più presto chiarezza su questa vicenda”, conclude Torrisi.