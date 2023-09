Questa è la settimana d’inizio anche per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia. Nel comune di Cremona nell’anno scolastico 2023/2024, 4 asili nido e 9 scuole infanzia comunali, vanno a formare, insieme all’offerta paritaria privata e a quella delle scuole infanzia statali, il sistema cittadino dedicato agli 0/6 anni.

Sono 29 le sezioni della scuola infanzia e 15 quelle degli asili nido che compongono il sistema comunale su cui saranno impiegate 128 insegnanti e di queste 29 saranno sul sostegno.

Gli iscritti all’asilo nido attualmente sono 227 di cui circa 120 nuovi ingressi; numero totale in leggera crescita rispetto allo scorso (210 erano quelli dell’anno scolastico precedente). Gli iscritti alle scuole infanzia comunali, fa sapere il comune, attualmente sono 710, ma il numero è ancora soggetto a variazioni sia in ingresso che in uscita. Lo scorso anno i bambini iscritti erano 742 quindi si registra una leggera flessione dovuta al calo demografico.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata