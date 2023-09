Una mozione che impegna la Giunta regionale a proseguire con il percorso di bacinizzazione del Fiume Po: a presentarla è stato il consigliere regionale di FdI Marcello Ventura. “Questa mozione è un atto importante per il nostro territorio perché si pone l’obiettivo di valorizzare la risorsa idrica ed efficientarne l’utilizzo” sottolinea. “Il testo di questa mozione nasce da lontano, già durante la campagna elettorale mi ero seduto al tavolo con le maggiori sigle agricole, agroalimentari ed industriali per discutere con loro di questa idea che ha ricevuto un unanime consenso. Successivamente, a seguito della mia elezione, ho incontrato un’altra volta tutti questi stakeholder e grazie anche al loro contributo importante si è arrivati a questo testo che verrà discusso in aula il prossimo martedì”.

Dunque, fa sapere Ventura, “è un testo nato dall’ascolto del territorio e dalla consapevolezza che la bacinizzazione sia un intervento prioritario per la nostra comunità. Infatti, grazie alla bacinizzazione saremmo in grado di porre rimedio ad eventuali prossime stagioni siccitose, garantendo l’acqua necessaria alle centrali idroelettriche presenti nonché alle aziende agricole, in questa sede vorrei ricordare che solo l’anno scorso la siccità ha causato alla Lombardia danni per quasi mezzo miliardo di euro.

Di converso, facendo cenno anche alle ultime tragiche esondazioni dell’Emilia-Romagna, i corsi d’acqua che non sono esondati sono stati proprio quelli soggetti ad interventi di bacinizzazione. Quindi, la bacinizzazione è l’unica vera misura volta alla tutela del Po, a differenza della scellerata opera di rinaturazione finanziata dal Pnrr, che oltre a non valorizzare la risorsa idrica andrebbe a creare danni economici gravi alla filiera legno e alla filiera agricola.

In considerazione di ciò, sono molto orgoglioso di questo testo presentato perché è esclusivamente pensato per il bene del territorio, delle persone e delle aziende che quotidianamente vivono il Grande Fiume. In ultimo, mi preme altresì ringraziare i colleghi del mio gruppo consiliare che hanno sottoscritto la mia mozione, riflesso di un lavoro e di una proposta di buon senso necessaria e fondamentale per il nostro territorio”.

