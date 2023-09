Smart & Start Italia, Brevetti+ e NODES sono le sigle dei progetti di finanziamento rivolti alle startup e alle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) che verranno presentati a ComoNExT – Innovation Hub giovedì 14 settembre nel corso dell’evento “Finanziamenti per progetti d’innovazione”. Durante i lavori, che si svolgeranno esclusivamente in presenza presso l’Auditorium di ComoNExT a partire dalle ore 10.00, verranno illustrate le finalità dei finanziamenti e le modalità di accesso. La partecipazione all’incontro è gratuita; l’iscrizione è obbligatoria: www.comonext.it.

L’incontro di giovedì 14 settembre sarà arricchito dalla testimonianza di Nicola Renato De Carlo, founder della startup Tutornow incubata a ComoNExT, e si concluderà con una sessione di incontri 1to1 per le imprese interessate ad approfondire i finanziamenti più idonei ai propri progetti di investimento, con una prima valutazione da parte del team Innovation Financing di ComoNExT.

ComoNExT – Innovation Hub affianca e supporta le imprese nella fase di stesura dei progetti da candidare, sui bandi per ottenere i finanziamenti e lungo tutto il percorso di sviluppo tecnico dei progetti stessi, grazie alle competenze che è in grado di fornire per la loro realizzazione tecnica, fino alla fase conclusiva di rendicontazione.

Dal 1° settembre al 31 ottobre saranno a disposizione delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) anche i bandi NODES (Nord Ovest Digitale e Sostenibile), l’ecosistema dell’innovazione finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per supportare la crescita sostenibile e inclusiva nel campo della “doppia transizione”: digitale ed ecologica. In questo caso, alle imprese è data l’opportunità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di progetti riconducibili a sette aree tematiche: Aerospace; Green Technologies; Turismo-Cultura-Moda sostenibile; Montagna digitale e sostenibile; Industria della salute e Silver Economy; Agroindustria Primaria e Secondaria. I territori interessati dai bandi NODES sono: le regioni Piemonte e Valle d’Aosta; le province di Como, Lecco (solo spoke 3, Turismo Cultura Moda sostenibile), Varese, Pavia e Cremona (solo spoke 6, Agroindustria Primaria e Secondaria).

