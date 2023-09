iacomo Gentili lancia il quattro di coppia azzurro verso la finale ai Mondiali Assoluti di Belgrado e soprattutto verso i giochi di Parigi 2024.

La barca con il cremonese capovoga si mette in evidenza anche in semifinale con una gara ancora una volta di spessore, ma senza forzare, andando a conquistare il secondo posto valido per entrare in finale A e soprattutto per inseguire ancora una volta il sogno olimpico.

L’Italia si proietta subito in avanti in avvio di gara, portando al comando seguita dalla formazione ucraina che, al passaggio dei primi 500 metri, è in ritardo sull’Italia di 39 centesimi, mentre al terzo posto è la Polonia a 65 centesimi. La barca azzurra scivola sicura sull’acqua mantenendo sempre la punta avanti e lasciando sfilare la Polonia al passaggio dei 1000 e tenendo un piccolo margine dall’Ucraina.

L’obiettivo è quello di entrare nei primi tre posti e il capovoga continua a guidare i compagni Chiumento, Panizza e Carucci nel centro di quello che sembra un finale a tre. Quando si alza il numero di colpi per la chiusura finale però, si riaffaccia la Germania che beffa l’Ukraina nel finale.

L’Italia è comunque seconda a 1″ dalla Polonia e può gioire per la conquista della finale e soprattutto per la qualificazione della barca per i Giochi di Parigi.

Per Rodini e Montesano sarà finale B. Entrambe le atlete, con i rispettivi e equipaggi, il doppio PL per la bissolatina e il quattro di coppia femminile per la casalasca, non riescono ad andare oltre il sesto posto e dunque a staccare il pass per la finale. Ci sarà ancora una chances di Parigi, in questo tornata di qualificazioni, nel caso riescano a chiudere al primo posto la finale di consolazione.

Cristina Coppola

