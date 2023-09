Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 settembre, saranno a Cremona Ken Isaacs e Barnaba Ruggieri, rispettivamente vice presidente per i progetti e le relazioni intergovernative e Capo dei progetti internazionali della Ong Samaritan’s Purse. Sarà quella l’occasione per consegnare loro il diploma, redatto in forma artistica, che attesta il conferimento della Cittadinanza onoraria della Città di Cremona avvenuto il 18 marzo scorso, in occasione della Giornata nazionale istituita in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, così come a suo tempo deciso dal Consiglio Comunale.

La cerimonia, presenti il sindaco Gianluca Galimberti, amministratori, autorità civili e militari, nonché rappresentanti degli operatori sanitari che si sono distinti nel contrasto alla diffusione della pandemia da Sars Covid-19, oltre ad un gruppo di persone in rappresentanza di coloro che hanno avuto stretti rapporti di collaborazione con i volontari di Samaritan’s Purse, si terrà alle ore 15, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale.

Il 18 marzo i rappresentanti della Samaritan’s Purse erano impegnati a portare il loro aiuto ai cittadini della Siria colpiti da un terribile terremoto, pertanto parteciparono alla cerimonia con un collegamento da remoto con l’impegno reciproco di trovare un’occasione per potersi incontrare di persona. L’impegno è stato mantenuto e l’8 settembre avverrà la consegna del diploma, firmato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti, che riporta la seguente dicitura: Si conferisce la Cittadinanza onoraria ai volontari di Samaritan’s Purse per avere soccorso gratuitamente la città di Cremona con competenza, dedizione e spirito di sacrificio nel pieno dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione dell’epidemia di Sars Covid-19, contribuendo a salvare moltissime vite umane”.

