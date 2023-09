Arrestata per furto aggravato di gas una donna di Soresina, in seguito alla segnalazione da parte della società che gestisce la fornitura.

Il personale della società ha accompagnato i carabinieri della locale Stazione fino al contatore di un appartamento di un palazzo che era stato manomesso in maniera evidente, tenuto conto che nel luglio scorso era stato piombato con sigillo metallico per morosità. Il sigillo era stato rimosso per poter aprire la valvola che permette il passaggio del gas.

Il contatore stava girando e la lettura del momento era superiore di molte decine di metri cubi rispetto a quella effettuata a luglio al momento della chiusura della valvola.

I militari hanno quindi bussato alla porta dell’abitazione in questione. Ha aperto una donna che è risultata anche intestataria dell’utenza chiusa per morosità. I tecnici hanno provveduto ad eliminare la manomissione, interrompendo l’erogazione del gas alla casa, mentre per la donna è scattato l’arresto per furto aggravato, tenuto conto della violenza sulle cose esercitata per tranciare il sigillo.

E’ stata posta agli arresti domiciliari fino alla tarda mattinata dell’8 settembre quando l’arresto è stato convalidato. Quindi la donna è stata rimessa in libertà.

