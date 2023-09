Ucraina-Russia, droni Mosca su Odessa e Mykolaiv. Missili su 3 città

(Adnkronos) – Le forze di difesa aerea di Kiev hanno distrutto nella notte 16 dei 20 droni nemici Shahed-136/131 nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. Lo ha riferito su Telegram l’aeronautica delle forze armate ucraine. “La notte dell’8 settembre 2023, il nemico ha attaccato Odessa con gruppi di Uav di tipo Shahed-136/131 dalle direzioni sud-orientale e meridionale (Primorsko-Akhtarsk – Federazione Russa, Capo Chauda, Crimea) . Sono stati registrati un totale di 20 lanci in direzione di Odessa”, si legge nel messaggio.

Le truppe russe hanno quindi lanciato attacchi missilistici contro le città di Kryvvi Rih, Zaporizhzhia e Sumy stamattina, uccidendo una persona e ferendone almeno 36. La Russia ha colpito una stazione di polizia a Kryvvi Rih, nell’oblast di Dnipropetrovsk, danneggiando anche gli edifici residenziali vicini, ha riferito il ministro dell’Interno Ihor Klymenko, che ha riferito dell’uccisione di un agente di polizia di altri sei dipendenti feriti.

Un totale di 32 persone sono rimaste ferite nell’attacco missilistico di Kryvvi Rih, ha riferito il governatore della regione di Dnipropetrovsk Serhii Lysak. Tre edifici amministrativi e sette edifici residenziali sono stati danneggiati, ha scritto su Telegram. Secondo Oleksandr Vilkul , capo dell’amministrazione militare cittadina, l’edificio amministrativo dove era di stanza la polizia ospitava anche diversi uffici, tra cui la sua fondazione, “Prospettiva ucraina”.

Nel nord-est di Sumy, un missile russo ha colpito un condominio a due piani, provocando un vasto incendio e danneggiando oltre 20 case e otto veicoli, ha riferito il dipartimento regionale del Servizio di emergenza statale. Secondo la polizia, nell’attacco sono rimaste ferite tre persone, tra cui una coppia di anziani salvata dalle macerie . L’attacco mattutino ha ferito un altro uomo a Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, secondo le informazioni preliminari pubblicate dal sindaco ad interim della città, Anatolii Kurtiev. L’onda d’urto ha frantumato le finestre di diversi grattacieli e istituti scolastici, ha detto Kurtiev su Telegram.

L’Fsb rivendica di aver sventato un attentato contro una linea ferroviaria in Crimea pianificato dai servizi militari ucraini per ostacolare i rifornimenti militari diretti alle forze russe al fronte in Ucraina. Un cittadino russo residente a Sebastopoli, agli ordini dei servizi di Kiev, è stato arrestato. Aveva nascosto un esplosivo rudimentale, precisa Mosca.