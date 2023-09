Quattro opere di assoluto fascino esposte per la prima volta insieme: è la mostra “Antonio Campi a Torre Pallavicina. L’Oratorio di Santa Lucia” inaugurata al Museo Diocesano di Cremona con la collaborazione della Galleria Canesso di Milano e il prestito dei Musei Reali di Torino, che propone al pubblico quattro opere del manierista cremonese provenienti dalla cappella privata voluta dal marchese Adalberto Pallavicino e decorata con tavole raffiguranti episodi della Passione di Cristo dipinte negli anni Settanta del Cinquecento.

La curatrice Eleonora Scianna spiega come attraverso approfondite ricerche d’archivio Monica Visioli abbia ritrovato un documento inedito che ha consentito al professor Marco Tanzi di confermare la teoria sulla provenienza delle tavole del Campi facenti parte delle collezioni sabaude. Gli studi condotti in ambito storico-artistico risultano utili inoltre per determinare lo stato di conservazione delle opere, come sottolinea Annamaria Bava responsabile delle Collezioni d’Arte e di Archeologia dei Musei Reali di Torino. Le tavole, di qualità elevatissima, aprono poi una finestra sul panorama cremonese all’epoca del Campi, come racconta Maurizio Canesso. La mostra resterà allestita “Antonio Campi a Torre Pallavicina. L’Oratorio di Santa Lucia” fino al 19 novembre.

