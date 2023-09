A partire da lunedì 11 settembre inizieranno, su tutto il territorio comunale, i lavori di verniciatura dei pali di sostegno degli impianti di pubblica illuminazione, che dureranno un anno circa.

“La prima area di intervento – affermano dal Comune – interesserà le seguenti vie del Quartiere Cambonino: via Pietro Perugino, via Giancristoforo da Roma, via Domenico Trentacoste, via Girolamo Romanino, via Giovanni Omodeo, via Sebastiano Galeotti, via Giovan Battista Crespi, via Alessandro Magnasco e via Castelverde.

Durante tutto il periodo dei lavori nelle vie della città, la ditta esecutrice dei lavori posizionerà sulle eventuali auto posteggiate nelle vicinanze del palo da verniciare, un’adeguata copertura con teli, per scongiurare la possibilità che le auto vengano macchiate da vernice.

Questa scelta, già applicata in diverse altre realtà, viene attuata per evitare il divieto di sosta lungo le vie interessate dai lavori, consentendo agli automobilisti di parcheggiare liberamente riducendo i disagi dovuti ai lavori.

Il cittadino che eventualmente troverà l’auto coperta dai teli potrà subito mettersi alla guida, dal momento che, con il coordinamento della ditta esecutrice, gli operai rimuoveranno prontamente il telo e sposteranno il loro mezzo, anche per garantire l’uscita dal posteggio in totale sicurezza”.

