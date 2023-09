Patrick Zaki si sposa, matrimonio oggi in Egitto

(Adnkronos) – Patrick Zaki si sposa, allo studente arrivano gli ‘auguri’ di Amnesty per il matrimonio. “Sono molto felice che sia arrivata questa giornata, ho visto delle immagini di festa e questa ritrovata libertà e questa gioia le meritava da tempo”, dice Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, parlando con l’Adnkronos e esprimendo le sue “felicitazioni” a Patrick Zaki e alla compagna Reny Iskander che oggi si sono sposati nella cattedrale copta di San Marco al Cairo.

“E’ stato bello accompagnarlo nei mesi che hanno preceduto il matrimonio in tante iniziative, in tante cose fatte insieme”, ha aggiunto Noury. “Mi ha fatto anche molto piacere che sia stato con lui Ahmed Douna che è stato graziato neanche un mese fa dopo una decina di anni di carcere – ha detto ancora il portavoce di Amnesty – e quindi è stato un matrimonio di gioia, ma ho visto anche gente intorno a lui che a che fare per i diritti”.

Al termine di una lunga vicenda giudiziaria, l’attivista e studente egiziano dell’università di Bologna, che era stato arrestato durante una vacanza al Cairo nel febbraio del 2020, lo scorso 19 luglio è stato graziato dal presidente Abdel Fattah al Sisi, all’indomani della sua condanna a tre anni di carcere per motivazioni politiche.