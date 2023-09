È disponibile il nuovo catalogo “La Salute a Scuola: progettare in rete 2023/2024 – La Salute a Scuola è un lavoro di squadra”, realizzato dall’ATS Val Padana, con un aggiornamento delle proposte educative-formative elaborate per favorire e sostenere stili di vita salutari e dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, ai Centri di Formazione Professionale e agli Educatori dei Servizi Educativi per l’Infanzia delle province di Cremona e Mantova.

Il catalogo – in linea con quanto contenuto nell’Intesa sottoscritta tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia “La Scuola lombarda che Promuove Salute” – nasce dalla collaborazione tra ATS, ASST di Crema, Cremona e Mantova, il Terzo Settore, i Consultori Privati Accreditati e gli Istituti Scolastici e si fonda sulla consapevolezza del ruolo centrale svolto dalla Scuola nello sviluppo e nel mantenimento dei processi di salute nei bambini e ragazzi. I programmi si rivolgono principalmente ai docenti, quali protagonisti attivi nell’educazione e formazione delle giovani generazioni, con particolare attenzione ai temi relativi al contrasto alle dipendenze, alle disuguaglianze di salute e al gioco d’azzardo.

Il catalogo per l’anno scolastico 2023/2024 presenta alcune novità ed in particolare i programmi Life Skills Training Lombardia (LST), Unplugged e Peer Education, che offrono ai docenti interessati l’opportunità di diventare formatori dei programmi regionali, con l’obiettivo di formare altri insegnanti ed accrescere le “competenze di vita” degli alunni, il loro bagaglio di risorse personali e sociali quali fattori protettivi per la salute (life skills).

Tra le novità per i docenti, ma anche per gli studenti e le loro famiglie, il catalogo propone il progetto “Infezioni Sessualmente Trasmissibili – HIV/AIDS – Educazione all’affettività e alla sessualità consapevole”, presentato alle scuole secondarie di primo e secondo grado in stretta sinergia con le ASST territoriali e con la preziosa collaborazione dell’Associazione Nazionale Lotta all’AIDS (ANLAIDS), che da anni promuove l’informazione e la prevenzione dell’infezione HIV/AIDS e più in generale delle infezioni sessualmente trasmesse.

La prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e dei comportamenti a rischio legati all’uso di sostanze rappresenta un obiettivo primario di salute. Per tale motivo, in occasione della Giornata Mondiale senza tabacco e della Giornata mondiale contro l’AIDS, che ricorrono rispettivamente il 31 maggio e il 1° dicembre di ogni anno, saranno organizzati specifici “concorsi” a tema con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione studentesca ma anche di stimolare e premiare le capacità artistiche e creative degli studenti.

“Il Catalogo offre inoltre progetti che incentivano l’attività motoria, come il Piedibus e progetti che sono relativi anche alla sicurezza e prevenzione degli incidenti domestici come quello denominato “Primi 1000 giorni di vita” – sottolinea Laura Rubagotti, Dirigente della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali -. La redazione, l’aggiornamento e l’ampliamento delle proposte formative in grado di rispondere ai bisogni di un’utenza così delicata come quella della fascia più giovane della popolazione hanno richiesto molto impegno e professionalità, per questo desidero ringraziare tutti gli operatori dell’ATS, delle ASST di Crema, Cremona e Mantova, del Terzo Settore interessato, i Consultori Privati Accreditati e gli Istituti Scolastici, per tutta l’attività di co-progettazione”.

Come partecipare ai programmi:

il catalogo “La Salute a Scuola: progettare in Rete 2023/2024”, in formato digitale, offre la possibilità di collegarsi direttamente ai link di approfondimento, effettuare l’adesione online ai progetti o scaricare la versione PDF.

Dove trovarlo:

• sul sito web dell’ATS della Val Padana (https://costruirelasalute.ats-valpadana.it/)

• sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito territoriale di Cremona cremona.istruzionelombardia.gov.it

• sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito territoriale di Mantova mantova.istruzionelombardia.gov.it

