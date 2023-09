Mattinata d’immersione nel fantastico mondo dei libri per i bambini partecipanti all’incontro inaugurale della rassegna “Storie in inglese per bambini”, serie di letture ad alta voce in inglese a cura dell’insegnante di lingue certificata Laura Papi inserita nel programma ‘Nati per leggere’ promosso dalla Piccola Biblioteca di Cremona.

La realtà, situata nel Museo di Storia Naturale, favorisce l’avvicinamento dei più piccoli all’ascolto di storie già dai primi mesi di vita come sottolinea la la bibliotecaria Silvia Camisaschi, ecco perché gli incontri si articolano in momenti per la fascia d’età 0-3 anni e altri per la 4-6 anni.

Le “Storie in inglese per bambini” avvicinano inoltre i più piccoli all’inglese attraverso una partecipazione attiva al racconto. Evidente l’entusiasmo dei bambini e la gioia dei genitori, la cui presenza è richiesta durante gli incontri e magari porterà a ripetere a casa l’esperienza di lettura ad alta voce. La rassegna è ad accesso gratuito ma è necessaria la prenotazione, da effettuare contattando La Piccola Biblioteca.

