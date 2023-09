Anche a Ostiano si celebra la Giornata Europea della Cultura Ebraica, con una serie di iniziative volte a far conoscere una realtà da molti sconosciuta. Deus ex machina della manifestazione è Giuseppe Minera, che da oltre 30 anni ha assunto il ruolo di custode del cimitero ebraico del paese, l’unico presente in territorio cremonese. Proprio per l’occasione, durante la giornata il camposanto restare aperto (nel pomeriggio dalle 14 alle 19.

“C’è una vastissima cultura ebraica, qui” racconta Minera. “Il cimitero venne realizzato nel 1788 su imposizione dell’Austria, che voleva i cimiteri ebraici fuori dal centro abitato. La comunità ebraica era composta da persone povere e miserabili. Dopo qualche anno di tentennamenti, la famiglia Finzi, proprietaria di una cascina in località Montagnetta, ha deciso di recintare un pezzo di terreno, 500 metri quadrati, da utilizzare come cimitero. Quel luogo divenne quindi luogo di sepoltura per tutti i defunti della comunità ebraica di Cremona e Brescia”.

Questi gli aneddoti che si potranno ascoltare durante le visite del luogo. Oltre ad esso, nel pomeriggio verranno effettuate anche visi8te guidate alla sinagoga del Paese, in piazza Castello (dalle ore 15 alle ore 18), a cura della Proloco. Infine, alle 16, si terrà l’incontro a tema “Memorie di una Famiglia: i Frizzi a Ostiano”, nella sala del centro civico di via Mazzini, a cura di Giorgenzo Treves de Bonfili. lb

