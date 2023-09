Francesca Ferragni, sorella di Chiara, si è sposata con Riccardo Nicoletti. Entrambi cremonesi, i due hanno detto sì sabato pomeriggio nel castello di Rivalta, nel piacentino, in una cerimonia blindatissima. Per la sposa, un abito senza spalline con scollatura a cuore; in azzurro le damigelle Chiara e Valentina.

© Riproduzione riservata