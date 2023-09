Anche Caritas Cremonese in prima linea per una sostegno concreto alla popolazione del Marocco, dove un violento terremoto ha mietuto oltre 2mila vittime: già partita una raccolta fondi, raccogliendo l’appello della Cei, che ha deciso lo stanziamento di 300mila euro dai fondi 8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica: una forma d’aiuto immediata per dare un primo sostegno alla regione di Marrakech, la più devastata dal sisma.

A questi soldi, s’aggiungeranno quindi quelli che Caritas riuscirà a raccogliere, per sostenere non solo le famiglie di chi ha perso la vita, ma anche le migliaia di persone rimaste senza casa. Lo stanziamento aiuterà a far fronte alle prime necessità. Nel mentre la Caritas Italiana – che collabora da molti anni con le Caritas in Marocco in vari progetti a favore di persone particolarmente vulnerabili, come i migranti e minori non accompagnati – sta seguendo costantemente le notizie che giungono dal Paese nordafricano per monitorare la situazione e valutare gli interventi più urgenti.

Per fornire il proprio contributo sarà quindi possibile fare un versamento alla Caritas Cremonese sui conti intestati a Fondazione San Facio, specificando nella causale “Terremoto Marocco”(versamenti deducibili): conto corrente bancario IBAN: IT 57 H 05156 11400 CC0540005161, conto corrente postale n. 68 411 503; oppure direttamente alla Caritas Cremonese, presso gli uffici di via Stenico 2B, a Cremona o con bonifico su conto corrente bancario IBAN: IT 74 E 03069 11400 100000061305.

