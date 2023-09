Di questi tempi si parla molto di caro benzina. Eppure, Cremona se la passa bene rispetto ad altre provincie italiane. In tutta la Lombardia, infatti, Cremona è prima come prezzo medio al Self per quanto riguarda il diesel con 1,861 euro al litro. La nostra provincia precede Bergamo (1,865) e Pavia (1,866). La provincia più cara è Milano con 1,898 euro al litro.

Per quanto riguarda, invece, il costo della benzina Cremona è seconda assieme a Bergamo con 1,953 euro al litro in Lombardia. Comanda la classifica Como con 1,950 euro al litro. Anche per la benzina la provincia più cara si conferma Milano con 1,981 euro al litro.

Ampliando il raggio d’azione a tutta l’Italia, Treviso presenta il prezzo più conveniente per la benzina con 1,937 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel, invece, la provincia in cui costa meno è quella di Rovigo con 1,846 euro al litro.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata