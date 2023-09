Euro 2024, qualificazioni: Donnarumma titolare per Italia-Ucraina

(Adnkronos) – Nella sfida per le qualificazioni a Euro 2024, “Donnarumma sarà titolare”. Luciano Spalletti conferma Gianluigi Donnarumma in porta nella delicata sfida di domani sera a Milano che vede l’Italia contro l’Ucraina.

“Il portiere paga sempre carissimo tutto – sottolinea il ct azzurro in conferenza stampa -. A lui non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che brucia le tappe perché gli viene donato questo talento, questa qualità. E’ tutto abbastanza normale, si possono commettere degli errori se di errore si può parlare e poi verso qualcuno ci sono prese di posizione più forti. I ragazzi prodigio devono avere rispetto del talento che gli è stato donato perché poi va migliorato con impegno, solo allora per chi ti guarda diventa più difficile colpirti. Se non lavori sul talento, allora diventa presunzione. Perché lavorandoci vuol dire che non banalizza ciò che gli è stato donato e provoca negli altri anche più rispetto”.

“Non ho fatto in tempo a telefonare a tutti ma lui l’ho chiamato. E non mi sembra mi abbia detto così… anzi mi ha detto che gli ha fatto molto piacere aver ricevuto questa chiamata e di voler dare una mano, pur andando a giocare distante. Pure Bonucci mi ha detto la stessa cosa, anche lui vuole essere di aiuto alla Nazionale. Così mi hanno risposto tutti coloro a cui ho chiamato”, continua Spalletti in merito all’indiscrezione dell’Equipe di un rifiuto di Marco Verratti alla convocazione in azzurro.