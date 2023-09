Grande Fratello, chi è il primo concorrente

(Adnkronos) – Si chiama Paolo Masella, ha 25 anni e lavora come macellaio a Roma. E’ lui il primo concorrente del Grande Fratello 2023, che prende il via oggi su Canale 5 con la prima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. “Sono una persona all’antica, mi piace viaggiare anche da solo. Sono cresciuto con mia madre, i miei genitori hanno divorziato. Partecipo al Grande Fratello con l’obiettivo di non far più lavorare mia madre. Se anche non vincessi ma riuscissi nel mio intento, sarebbe comunque un successo”, dice presentandosi prima di entrare nella casa.

Poco dopo, nella casa entra la prima donna: è la 34enne Giselda Torresan, operaia turnista da Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. La ragazza si mette in evidenza per la sua voce squillante, che stordisce Signorini: “Mi fai due timpani così”