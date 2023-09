Va alla contrada Le Gerre la vittoria del 56esimo Palio di Isola Dovarese: un evento sempre molto sentito per tre giorni che hanno riportato il comune posto tra Cremona e Mantova, dominato nel Rinascimento dai Gonzaga, alle atmosfere cinquecentesche. Il palio è stato assegnato in particolare, come da tradizione, domenica pomeriggio con i giochi che hanno poi consegnato alla migliore delle quattro contrade il titolo più ambito.

G.G.

