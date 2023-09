“Rassicurante, chiaro e diretto” il benvenuto della dirigente scolastica Simona Piperno ai genitori delle nuove prime dell’IIS Torriani, sede centrale e sede associata del professionale: “Noi, dirigenza e staff, ci siamo, siamo aperti al confronto, siamo disponibili e presenti per voi. Cercate di ‘usarci’ attraverso un rapporto costante e costruttivo per aiutare i vostri figli a costruire, nel tempo, le competenze disciplinari e trasversali necessarie alla loro crescita”.

E proprio sulle competenze trasversali la referente dell’orientamento in entrata prof.ssa Luisa Trimarchi ha centrato il progetto di accoglienza predisposto insieme alla prof.ssa D’Addezio e condiviso con la prof.ssa Francesca Mele per il professionale: “saranno nove giorni di lezioni destrutturate – compresenze, film, giornate in Bissolati – per aiutare i ragazzi a raccontarsi e inserirsi”.

Sul progetto che li vedrà protagonisti di alcune giornate nel centro sportivo della Bissolati la referente del Liceo Sportivo prof.ssa Alessandra Lazzari ha spiegato: “si tratta di vederli agire in un setting diverso da quello della classe. Sono occasioni importanti per creare un gruppo classe”.

Fermo e puntuale il benvenuto dei vice della dirigenza Paola Gaudenzi e Paolo Villa che dal loro ufficio gestiscono l’aspetto della disciplina, delle sanzioni, ma anche sono punto di ascolto del disagio. Ha sottolineato il prof. Paolo Villa. “Attraverso l’osservanza delle regole diamo agli studenti la possibilità di crescere in tranquillità e serenità”.

Un aspetto curato anche dallo sportello CIC gestito dalla prof.ssa Nadia Moretti per i disturbi specifici di apprendimento e dal prof. Fabio Donati per l’area della disabilità.

© Riproduzione riservata