Da sabato 16 settembre a giovedì 2 novembre 2023 i nuovi orari di ingresso al Civico Cimitero per i visitatori saranno i seguenti: nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 18, nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Dal 29 ottobre al 2 novembre il cimitero resterà aperto ininterrottamente dalle 8 alle 18 per evitare inconvenienti all’uscita, l’entrata sarà permessa sino alle ore 17:30, non oltre.

Dal 3 novembre al 31 dicembre l’orario di apertura del Civico Cimitero sarà il seguente: nei giorni feriali dalle 8 alle 17, la domenica e i festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Il 13 novembre, ricorrenza di S. Omobono, patrono cittadino, sarà osservato l’orario festivo (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17). Il 25 dicembre, S. Natale, l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 12.45 con chiusura pomeridiana.

© Riproduzione riservata