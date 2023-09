Ammonta a 30.903 euro lo stipendio medio annuale in provincia di Cremona secondo il Geography Index di JobPricing, diffuso oggi. Uno studio che analizza le retribuzioni globali annue (RGA) delle regioni italiane, con la Lombardia stabilmente in testa e una media di 33.452 euro. La provincia di Cremona si situa quindi al di sotto della media regionale dove è Milano a fare da traino, con una RGA di 36.952 euro. In coda agli stipendi della penisola troviamo Ragusa, con 24.129 euro.

Cremona si colloca in 24esima posizione tra tutte le province italiane, confermando quindi il piazzamento dello scorso anno. Stando alle province limitrofe, Lodi totalizza 30.871 euro e scende di 5 posizioni; Mantova 29.246 euro, 49esima in classifica e retrocede di 6 posizioni; Brescia ha una media di 31.291 euro di stipendi e guadagna tre posizioni rispetto al 2022 (19esima in classifica). Bergamo 31.077 euro, 21esima in classifica e scende di una posizione.

Geography Index di JobPricing è una società specializzata in analisi delle retribuzioni che grazie al database costruito attraverso un calcolatore dello stipendio giusto (oltre 600mila profili retributivi dei dipendenti del settore privato) analizza le differenze retributive tra i territori restituendo quindi una classifica sulla base di livelli retributivi medi.

