Nel primo giorno del nuovo anno scolastico, ecco il saluto della direttrice dell’Ufficio scolastico Territoriale Filomena Bianco.

Carissime/i,

ogni anno il primo giorno di lezione rappresenta un momento molto importante per piccoli e grandi, proprio perché carico di grandi emozioni e di voglia di ritrovarsi.

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere il mio saluto e il mio augurio a ciascuno di voi per un inizio fecondo e pieno di coinvolgenti esperienze progettuali, orientate

all’individuazione di nuovi e più alti traguardi educativi.

Alle studentesse e agli studenti auguro anche quest’anno di non smettere mai di coltivare l’amore per lo studio, di considerare la scuola come luogo in cui apprendere conoscenze ma anche come spazio vivo di relazioni, in cui coltivare sogni, aspettative e desideri, senza timore di mettersi in gioco ed esprimendo le proprie potenzialità, le proprie virtù creative e le proprie sensibilità, per il raggiungimento del benessere personale e collettivo.

Auguro ai docenti di continuare ad esercitare il proprio ruolo con professionalità, entusiasmo e rinnovata passione, facendo costante ricorso all’azione dialogica e all’ascolto autentico, per infondere sempre fiducia, sostegno e coraggio, specialmente nelle alunne e negli alunni più fragili, e per continuare ad alimentare in loro il desiderio della conoscenza all’interno di ambienti

educativi sereni e rassicuranti.

Un augurio anche ai genitori, affinché continuino a collaborare per costruire preziose forme di confronto e di scambio con le realtà scolastiche frequentate dai figli, condividendone obiettivi e intenzionalità pedagogica, mediante l’armonizzazione di eventuali punti di vista differenti, specialmente in un momento come quello attuale di estrema frammentazione del modelli esistenziali e degli stili di vita, che comportano, non di rado, confusione e disorientamento nelle

giovani generazioni.

Buon lavoro ai direttori del servizi generali e amministrativi e a tutto Il personale ATA, risorse preziose ed essenziali che si adoperano quotidianamente per “accogliere” le studentesse e gli studenti, tratteggiando linee continue di incontro tra le esigenze familiari e le regole scolastiche, al fine di garantire l’efficienza e la puntualità dei servizi, e favorendo, al contempo, la serenità di tutti e di ciascuno.

Buon lavoro ai dirigenti scolastici, leader strategici garanti della gestione generale e dei risultati complessivi del servizio erogato, che ringrazio per la consolidata collaborazione mostrata con l’Ufficio, oltre che per il lavoro svolto, come ogni anno, nel periodo estivo per il proficuo avvio del nuovo anno scolastico.

Buon anno scolastico alle organizzazioni sindacali territoriali e alle Istituzioni tutte della provincia, affinché l’approccio costruttivo finora realizzato con l’Ufficio, basato sul dialogo tra le parti, sulla trasparenza e sulla correttezza dei rapporti, possa crescere sempre più, fornendo unitarietà di visioni e realizzando fruttuosi legami con le specificità e le opportunità del territorio.

Un augurio di buon lavoro, infine, ed un ringraziamento particolare a tutto il personale dell’Ufficio

VI dell’Ambito Territoriale di Cremona, per la professionalità e il grande senso di responsabilità con cui ogni giorno, nonostante la grave carenza di organico, si impegna per garantire il miglior servizio possibile alla nostra utenza.

A tutti, i miei più sinceri auguri per un sereno anno scolastico.

