Prima campanella per i 38.781 studenti che sono tornati sui banchi oggi, martedì 12 settembre, dopo la pausa estiva, mentre i 4.895 bambini delle scuole per l’infanzia sono già in classe da alcuni giorni. Una scuola che inizia ancora con tante incognite, tra presidenze vacanti, cattedre ancora non coperte e tanta incertezza sui precari.

Grande, fin da subito, l’impegno di dirigenti, docenti e personale Ata per far funzionare le cose al meglio, nonostante tutto: l’accoglienza, il discorso di apertura anno in aula magna, e poi via con le lezioni.

I numeri del rientro, peraltro, sono in crescita: lo scorso anno, infatti, erano stati 43.543 gli alunni a rientrare in classe, contro i 43.676 complessivi di quest’anno (contanto anche gli studenti della scuola per l’infanzia). Unico settore a calare è stato quello dei più piccoli, che nel 22/23 erano 4.923. Per il resto, i numeri rimangono più o meno gli stessi: alle scuole elementari siederanno 13.397 bambini contro i 13.442 dell’anno prima. Sui banchi delle medie sono 9.124, contro i precedenti 9.241.

Crescono invece con più decisione i numeri alle superiori: 16.260 ragazzi, a fronte dei 15.937 dell’anno scolastico 2022/2023.

Le lezioni termineranno l’8 giugno 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale; il 29 giugno 2024 per le scuole dell’infanzia.

LaBos

