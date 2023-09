Trump e Biden, due presidenti e due impeachment a confronto

(Adnkronos) – Due impeachment a uno. Perché se il primo presidente degli Stati Uniti a essere messo in stato di accusa per ben due volte mentre era in carica, nel 2019 e nel 2021, è stato Donald Trump, ora tocca a Joe Biden. A puntare il dito contro l’attuale inquilino della Casa Bianca è stato oggi il presidente della Camera Kevin McCarthy, chiedendo alle sue commissioni di aprire un’indagine formale di impeachment nei confronti di Biden. Certo, vanno ancora dimostrate le accuse secondo cui il presidente americano avrebbe tratto profitto direttamente dagli affari esteri di suo figlio Hunter. “Si tratta di accuse di abuso di potere, ostruzione e corruzione”, ha detto McCarthy. Si tratta di ”politica estrema nella sua forma peggiore”, ha ribattuto il portavoce della Casa Bianca per la supervisione e le indagini, Ian Sams.

Sempre all’estero, questa volta per presunte pressioni sul governo ucraino, sono da rintracciate le accuse che hanno portato l’allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi a chiedere l’avvio di una procedura di impeachment contro Trump il 24 settembre 2019. L’accusa era di abuso di potere della presidenza Usa per favorire gli interessi personali e politici di Trump, che avrebbe trattenuto aiuti militari destinati a Kiev per fare pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky in modo che venisse avviata un’indagine per corruzione nei confronti di Biden e di suo figlio Hunter. Il processo, iniziato a gennaio del 2020, si è concluso con l’assoluzione di Trump a febbraio.

Il secondo procedimento per impeachment contro Trump è stato avviato il 13 gennaio 2021 dalla Camera dei rappresentanti appena una settimana prima della scadenza del mandato presidenziale. Il caso riguarda l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 2021 di cui, secondo i democratici e alcuni repubblicani, Trump sarebbe responsabile. Le motivazioni dell’accusa vanno ricercate nel discorso ‘Save America March’ che, secondo alcuni, avrebbe contenuto un invito implicito all’insurrezione. In quell’occasione Trump aveva infatti esortato i suoi elettori a marciare pacificamente verso il Campidoglio per evitare la certifica della vittoria di Joe Biden da parte del Congresso.

Trump e Biden non sono gli unici due presidenti negli Stati Uniti nei confronti dei quali è stato avviato un processo di impeachment. Prima di loro, infatti, lo stesso è toccato ad Andrew Johnson nel 1868 e a Bill Clinton nel 1998 per spergiuro e ostruzione di giustizia.