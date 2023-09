Domenica 10 settembre 2023 si è svolta la tradizionale ciclo pedalata dell’AVIS Comunale di

Cremona “Pedalare è bello con l’Avis”. Un nutrito gruppo di donatori e di simpatizzanti ha preso parte alla 34^ edizione dell’evento che Avis promuove al fine di realizzare un momento di aggregazione e nel contempo diffondere un messaggio di solidarietà, in particolare quello del dono del sangue.

Partito, alla presenza del Sindaco Gianluca Galimberti, da piazza del Comune, il vivacissimo gruppo di ciclisti ha attraversato la città, seguendo un percorso di 11 km per le vie urbane, per poi far ritorno alla sede Avis dove i volontari dell’Associazione Gianni e Massimiliano hanno allestito un gustoso rinfresco.

Premiati con una coppa i primi gruppi classificati. Nell’ordine: Circolo Acli Chiari, Gruppo Eridano, Gruppo Giovani Avis, Gruppo Mena mia el turòon, Gruppo San Zeno, Gruppo I Briganti, Gruppo Panathlon.

A tutti i collaboratori che hanno reso possibile l’evento, va il grazie del presidente Avis Giuseppe Scala e del presidente Gruppo Cicloamatori AVIS Giovanni Valcarenghi.

Un ringraziamento agli enti che hanno patrocinato l’iniziativa: Comune di Cremona, Sport E Salute Lombardia, Unione Sportiva US Acli, UISP Comitato Territoriale di Cremona, Comitato Regionale Lombardia CONI e Comitato Soci Sostenitori Avis.

Appuntamento al prossimo anno, per una solidarietà condivisa, attenta agli altri e all’ambiente.

© Riproduzione riservata