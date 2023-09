Incidente, poco dopo le 18,30 di oggi sulla via Postumia. Il conducente di un furgone che viaggiava verso Malagnino ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, che è finito fuori strada andando a finire nel fossato che separa la carreggiata dalla pista ciclabile. A bordo c’erano cinque persone che sono state soccorse dai medici del 118. Due sono state trasportate in ospedale con ferite di media gravità. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno pensato a mettere il mezzo in sicurezza.

© Riproduzione riservata