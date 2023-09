Incidente a Giugliano in Campania, morta 15enne in scontro auto-moto

(Adnkronos) – Una ragazza di 15 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La 15enne era a bordo di una moto 350cc guidata da un coetaneo. La moto viaggiava in viale dei Pini Nord quando è finita contro un’auto sequestrata, guidata da un 40enne con patente revocata. La 15enne è morta sul colpo, mentre il 15enne e il 40enne hanno riportato lievi lesioni. I veicoli sono stati sequestrati e sul corpo della ragazza è stata disposta l’autopsia. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Varcaturo intervenuti sul posto.