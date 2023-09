Ha rubato uno zaino lasciato incustodito sul sedile di un’auto: è così finito nei guai uno straniero di 26 anni domiciliato in territorio cremonese. al termine di un’indagine-lampo deiCarabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

La vicenda risale al tardo pomeriggio del 12 settembre. La donna aveva lasciato l’auto parcheggiata in una zona periferica della città, per svolgere alcune commissioni, abbandonando lo zaino su un sedile. Aveva chiuso a chiave, senza rendersi conto che una delle portiere non era chiusa bene. Al suo ritorno, ha constatato la sparizione dello zaino. Poco dopo, tuttavia, un uomo, che aveva notato quanto accaduto, le ha riportato lo zaino, dopo averlo recuperato.

Ai militari giunti sul posto, l’uomo ha indicato chi fosse l’autore del gesto e dove si fosse rifugiato, ossia nel condominio dove lui stesso abita. Ha anche visto che lo zaino era stato nascosto in un cassonetto della spazzatura posto all’ingresso del condominio, per poi rifugiarsi in un’abitazione.

Successivamente i militari, su indicazione del testimone, hanno raggiunto il presunto autore del furto che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

