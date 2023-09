Buon compleanno Museo del Violino! Con questo slogan il 14 settembre 2023, a dieci anni esatti dall’inaugurazione, è stato celebrato lo speciale anniversario dello spazio espositivo diventato in un decennio punto di riferimento internazionale per la liuteria e anche per la musica, attraverso un Auditorium dalle proprietà acustiche uniche al mondo che ha contribuito a fare di Cremona una città di riferimento per il settore.

I festeggiamenti sono incominciati nel pomeriggio con un incontro durante il quale il Cavalier Giovanni Arvedi, presidente onorario del Museo del Violino e principale artefice della sua realizzazione, ha ripercorso i momenti più significativi del progetto, in dialogo con il direttore artistico Roberto Codazzi. Presenti anche il direttore generale Virginia Villa e il conservatore delle collezioni Fausto Cacciatori, davanti a una platea che ha incluso oltre ai cittadini le autorità civili e militari e diversi esponenti del mondo culturale e imprenditoriale del territorio.

bCon l’occasione è stata annunciata una nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Arvedi Buschini: il Concorso Città di Cremona, premio internazionale di esecuzione violinistica rivolto ai giovani talenti dell’archetto, che si svolgerà dal 3 al 9 giugno 2024 con una giuria prestigiosa presieduta da Sergej Krylov. Presto saranno presentati al pubblico i dettagli del Concorso.

Servizio di Federica Priori

Foto in Homepage: Francesco Sessa

© Riproduzione riservata