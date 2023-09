ROMA (ITALPRESS) – “Nel Consiglio de Ministri di lunedì porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia. Limite che verrà alzato al massimo consentito dalle attuali normative europee, ovvero 18 mesi”. Lo afferma il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sull’emergenza migranti.

sat (fonte video: Palazzo Chigi)