Era segnalata anche la posizione delle forze dell’ordine di Cremona nella chat di una piattaforma di messaggistica istantanea che mostrava in tempo reale la presenza della polizia sulle strade. In breve tempo il gruppo aveva raggruppato mille persone, il limite massimo di iscritti. Oltre a Cremona, gli equipaggi erano intercettati anche a Mantova, Verona, Brescia e Modena. Tutto è nato dalla fantasia di un mantovano che ha pensato di usare la tecnologia per organizzare gruppi di persone con cui condividere informazioni di “interesse comune”. Ma gli agenti della Questura di Mantova lo hanno smascherato e la chat è stata bloccata.

L’attività del gruppo, nel rendere nota agli iscritti ed, eventualmente ai loro ulteriori contatti, l’ubicazione delle pattuglie in servizio consentiva non solo l’elusione dei quotidiani controlli finalizzati ad accertare e sanzionare irregolarità a volte molto gravi e pregiudizievoli per la sicurezza di tutti gli utenti della strada, ma potenzialmente agevolava anche i responsabili di gravi reati anche di natura predatoria che, in tal modo, avevano la possibilità di sottrarsi ai controlli.

Tra i componenti del gruppo, in fase di identificazione, ci sono infatti persone con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti per le quali la costante localizzazione delle pattuglie potrebbe aver consentito di mettere in atto con maggiore tranquillità le loro attività illecite.

Tra le ipotesi di reato contestate all’inventore della chat c’è quella di interruzione di pubblico servizio, mentre è tuttora al vaglio la posizione dei numerosi altri iscritti, al fine di definirne le singole responsabilità, dal momento che alcuni utenti, in maniera molto più attiva di altri, hanno segnalato, attualizzato e condiviso la posizione delle pattuglie, accompagnando spesso i relativi post sulla chat del gruppo con espressioni oltraggiose e denigratorie.

