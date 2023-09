Imprese, tra fallimenti e liquidazioni persi 81 mila posti di lavoro

ROMA (ITALPRESS) – Tra fallimenti e liquidazioni volontarie, nei primi sei mesi del 2023 in Italia sono andati persi 81.000 posti di lavoro e oltre 1 miliardo di euro di valore aggiunto, oltre a 2,5 miliardi di debiti finanziari e 1,8 di debiti commerciali. È quanto emerge da uno studio Cerved, secondo cui per la prima volta dopo un anno e mezzo in continua decrescita, nel secondo trimestre del 2023 sono tornati ad aumentare i fallimenti delle imprese italiane, mentre le liquidazioni volontarie hanno visto un’impennata, +26%.

sat/gtr