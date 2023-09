Si è aperta la quattordicesima edizione del WTE (World Tourism Event), fiera turistica organizzata quest’anno a Torino, negli spazi al piano terreno e nelle sale auliche del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Palazzo Carignano. Un’edizione rinnovata, che, oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai beni e luoghi Patrimonio Mondiale e al workshop b2b riservato ai tour operator nazionali ed internazionali, vede un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti UNESCO.

Cremona è presente alla borsa turistica con un proprio stand per rappresentare e promuovere le eccellenze del patrimonio musicale e liutario, senza tralasciare gli altri asset della propria identità turistica legati alla natura, al Po, allo sport, alla gastronomia e agli eventi. Numerosi sono stati i contatti con i buyer presenti al b2b organizzato dal WTE, provenienti da numerosi Paesi, così come notevole l’interesse dei tour operator che sempre più sono alla ricerca di nuove mete: le città d’arte come Cremona rappresentano infatti destinazioni interessanti perché autentiche, fortemente esperienziali, con un’offerta culturale accattivante.

Un momento importante per Cremona che si presenta con il suo patrimonio liutario e musicale e anche con la prestigiosa riapertura di Casa Stradivari. Il WTE 2023 offre infatti l’opportunità di conoscere e sperimentare le tante esperienze legate ai beni inseriti nel Patrimonio Mondiale. Rappresentanti istituzionali, operatori turistici, esperti e testimonial si incontrano con l’obiettivo di invitare il pubblico a vivere ed esplorare queste realtà attraverso proposte esperienziali uniche e originali.

“La riapertura di Casa Stradivari si deve sicuramente al grande impegno progettuale e finanziario dell’omonima Fondazione, ma anche alla stretta collaborazione con il Museo del Violino, il Comune di Cremona e la famiglia Soldi”, dichiara l’assessora al Turismo Barbara Manfredini, che aggiunge: “La musica e l’arte in genere sono patrimonio di tutti e Casa Stradivari rappresenta uno spazio importante per avvicinare professionisti e amatori, turisti e cittadini. La partecipazione anche quest’anno al WTE ci permette di consolidare la rete delle destinazioni sede del patrimonio materiale ed immateriale dell’UNESCO e di intercettare tour operator interessati alle città d’arte”.

Il flusso continuo di visitatori ha animato per l’intera giornata lo stand di Cremona, molti altri sono attesi per i prossimi giorni: a tutti è a disposizione un ricco materiale informativo per conoscere le numerose opportunità turistiche e culturali offerte dalla città.

