Un intero fine settimana per scoprire i tesori nobiliari di Cremona e provincia: nasce la prima edizione assoluta delle “Giornate delle Dimore Storiche Cremonesi” iniziativa promossa dal circuito Dimore Storiche Cremonesi di Target Turismo per fare conoscere ed apprezzare ancora maggiormente l’immenso patrimonio di ville, palazzi e castelli di proprietà privata del territorio.



Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, cancelli e portoni di ben 12 dimore storiche apriranno in contemporanea in un unico fine settimana

con speciali visite guidate. L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Lombardia, nasce nel solco del progetto inaugurato nel 2021 da Target Turismo per valorizzare le dimore storiche del territorio cremonese. “Siamo molto orgogliosi di poter presentare in sinergia con i proprietari questa

iniziativa, che permetterà a cremonesi e non di poter scoprire bellezze sotto casa spesso poco conosciute” afferma Elena Piccioni, fondatrice di Target Turismo ” per la prima volta nel nostro territorio saranno ben 12 le dimore aperte in soli tre giorni, numero davvero importante per noi e che speriamo possa riscontrare il favore del pubblico”. Il ricco calendario delle giornate si aprirà venerdì 29 settembre con l’apertura alle ore 16,00 di Palazzo Mina Bolzesi, sede di Academia Cremonensis; Sabato 30 settembre si aprirà invece la mattina con visite guidate, alle 11,00 rispettivamente di Palazzo Zurla de Poli a Crema e Villa Calciati Crotti a Persico Dosimo, mentre il pomeriggio Palazzo Cattaneo Ala Imperiali a Cremona alle 15,00 e 16,30 e Villa Manna Roncadelli Vaghi a Corte de’ Frati alle ore 15.00.



Domenica 1 ottobre altra intensa giornata di aperture: alle 11 aprirà le sue porte Palazzo Calciati Crotti in via Palestro, mentre il pomeriggio

Palazzo Stanga Rossi di San Secondo e nel territorio alle ore 15,00 Villa Bottini la Limonaia a Robecco d’Oglio, Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi, Cascina Farisengo a Bonemerse, Castello Mina Della Scala a Casteldidone con due turni alle 15.00 e alle 16.30. Chiusura del fine settimana con l’apertura straordinaria di Palazzo Fodri a Cremona, caratterizzata da visite guidate ed animazioni in costumi d’epoca con danze, musica antica e armigeri che riporteranno alla dimora una atmosfera d’altri tempi; sarà anche l’occasione per camminare la splendida facciata del palazzo recentemente restaurata e riportata all’antico splendore da Fondazione Città di Cremona. Nel frattempo è stato recentemente presentato anche il ricco calendario di aperture autunnali delle Dimore Storiche Cremonesi fino agli inizi del mese di dicembre, reperibile sul sito e sui social Target Turismo o presso l’Infopoint di Piazza del Comune 5.

