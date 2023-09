Nel weekend appena trascorso sono proseguiti i controlli straordinari nel capoluogo e nell’hinterland da parte dei Carabinieri di Cremona, con l’impiego di varie pattuglie per il contrasto ai reati contro il patrimonio e alle condotte di guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche e stupefacenti al fine di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade. Numerosi i controlli eseguiti e il bilancio dei servizi svolti è di tre persone denunciate.

Nel primo caso, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 58 anni, residente in provincia di Brescia e con precedenti di polizia a carico. Il 23 settembre, verso le 16.30, durante un servizio di perlustrazione a Spinadesco, è intervenuta per un’auto il cui conducente aveva perso il controllo e aveva terminato la sua corsa su un veicolo in sosta.

A seguito dell’urto le auto sono rimaste lievemente danneggiate e l’uomo alla guida non ha riportato ferite. Ma quando i militari hanno proceduto a identificarlo e ad effettuare i rilievi sul posto, hanno accertato che aveva chiari sintomi di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcolici.

Lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di oltre 1,45 g/l, quasi tre volte il limite consentito. Inoltre, hanno verificato che l’uomo circolava in totale violazione delle norme perché l’auto da lui condotta era sprovvista di copertura assicurativa e al veicolo non era stata effettuata la prevista revisione periodica. Di conseguenza, lo hanno denunciato per la guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per le altre violazioni al codice della strada, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e portato in una depositeria.

© Riproduzione riservata