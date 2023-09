Rocca “Napolitano è stato un grande europeista”

ROMA (ITALPRESS) – “È stato un grande europeista, ha ricordato il valore delle istituzioni europee anche nei momenti più difficili. Come Presidente della Repubblica è stato un garante delle istituzioni, ovviamente in passato c’erano sensibilità diverse ma poi quando ha incarnato il ruolo di Presidente lo ha fatto in maniera assolutamente bipartisan e con grande senso dello Stato”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca dopo aver reso omaggio al presidente emerito Giorgio Napolitano.

